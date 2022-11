“El mundo cripto no fracasó”

Vitálik Buterin: Creo que hasta ahora he visto muchos progresos en los proyectos de la comunidad. Veo propuestas este año que no existían el año pasado, como las de billeteras virtuales. Recuerdo haber hablado sobre estas el año pasado, que se encontraban en etapas iniciales, y ahora están mucho más maduras. Espero continúen realizándose esos proyectos para avanzar en esa área. La verdad que sí estoy altamente impresionado con la ampliación de los proyectos en la comunidad en Argentina.

P.: Con países que quieren intervenir en el mundo cripto, ¿los Bancos Centrales deberían regular las criptomonedas?

V.B.: La pregunta es qué es una buena regulación y no una regulación por sí misma. Creo que hemos visto muchos casos en los que la regulación era mala y dieron espacio para aumentar las estafas. Observar otros casos en los que la regulación era buena, que realmente ayudó a terminar un proyecto confiable, sin líderes que regularan y complicaran. Las regulaciones dieron espacio para proyectos más tranquilos y razonables para no perder dinero de la gente. Por ejemplo, FTX estaba regulado en Bahamas porque los Estados Unidos simplemente no tienen un buen marco y, a veces, como cuando están adentro, cuando el marco de un país es restrictivo, empujan a las personas a otros lugares con mejores marcos. En esos lugares, debe ser más centralizado para que no sean más burocráticos y terminen arruinando el comercio minorista uno o dos años después. Es un tema complicado y solo espero que sepa que podemos tratar de tener una relación más colaborativa entre los reguladores en el espacio y tener un poco más de lo bueno y menos de lo malo todo el tiempo.

P.: ¿Cuánto tiempo cree que llevará para que se pueda tener un verdadero entendimiento del significado de las criptomonedas y sus múltiples usos?

V.B.: Creo que más personas entenderán con el tiempo. Sé que este es el mayor desafío, en medio de la situación de FTX que ha dominado la atención de la gente, generando temor. Sin embargo, hay muchos proyectos increíbles en marcha. Esos van a necesitar tiempo para dar buenos ejemplos y darse a conocer. También espero que los medios y las organizaciones sean parte de esta experiencia.

Llamado

Además, en la presentación que el informático ruso-canadiense hizo para todo el público presente, a colación de los hechos sucedidos con FTX, hizo un llamado a evitar generalizaciones. El gran mensaje que quiero que la gente se lleve, y también el mundo no-cripto, es que no digamos que ‘cripto’ fracasó, sino que una determinada parte fracasó, pero que hay otras que tuvieron éxito.

“FTX es un Exchange con la casa central en Bahamas, opción motivada por las regulaciones de Estados Unidos, que fue dirigido por una persona con muchos vínculos políticos. Eso fue lo que terminó rompiéndolo y creando pérdidas por millones de dólares”, aseguró el líder más popular del ecosistema cripto.

Entrevista de Adrián Moreno