El nombre de un senador, en danza para suceder a Perotti

El senador del Frente de Todos (FdT) Marcelo Lewandowski afirmó que no descarta “ninguna candidatura”, tras ser mencionado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti (sin posibilidad constitucional de reelección), como uno de sus posibles sucesores, pero condicionó esa posibilidad a encabezar un proyecto “amplio”, que no solo convoque al peronismo y que no sea “ni excluyente ni sectario”.