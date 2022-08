El nuevo “Depredador”, joya de western y ciencia ficción

La trama es simple y eficaz: la indiecita protagónica es una gran rastreadora y ya se siente lista para “Cazar cosas que te quieren cazar a vos”, aunque los cazadores machirulos de la tribu la rechazan con la versión originaria de “andá a lavar los platos”. Por supuesto, a lo largo de los imparables 100 minutos de metraje, la protagonista demuestra que su gran peligrosidad reside en que nadie la cree lo suficientemente peligrosa. A diferencia de casi todas las otras películas de la saga esta es seria, dramatica y oscura –hasta hay una antológica secuela de horror gótico- aunque el director y guionista Dan Trachtenberg no puede con su genio cuando los franceses intentan recargar sus mosquetes a chispa y el Depredador les da un poco de hándicap.

La acción no para nunca, pero el fuerte es una narrativa de climas ascendentes y suspenso, además de dosis de gore generosas pero no exageradas. Este es un festín para fans del fantástico y del cine acción, y la única pregunta es: cómo es posible que este gran film, con paisajes y locaciones increíbles, solo vaya al streaming y no tenga estreno en pantalla grande.

“Depredador: la presa” (“Prey”, EE.UU., 2022).Dir.: D. Trachtenberg. Int.: A. Midthunder, D. Beavers, S. Kipp. (Disney Plus).