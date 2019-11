Información General El paro de subtes será rotativo y afectará a todas las líneas La Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) informó que las líneas A, B y D no funcionarán de 5.30 a 8.30, mientras que la C, E y H no tendrán servicio de 20.30 a 23.30.