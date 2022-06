El paro de transportistas complica exportaciones del agro en al menos u$s200 M

Por Yanina Otero Desde hace siete días un grupo de transportistas autoconvocados está realizando un paro de actividades que incluye además movilizaciones en las rutas y bloque en accesos claves para el traslado de los granos a los puertos. Esta situación está complicando seriamente el negocio agroexportador de la Argentina ya que, según las cifras que manejan las empresas del sector, están actualmente paralizadas unas 350.000 toneladas de granos y subproductos que implican ingresos por más de u$s200 millones.

Si bien esta situación actualmente no repercute en el ingreso de divisas, de prolongarse, el próximo mes el mercado de cambios local podría experimentar un fuerte retroceso en los dólares provenientes del campo. Los datos son poco alentadoras: ayer ingresaron a la zona de los puertos de Rosario apenas 556 camiones, cuando una semana antes el ingreso registrado fue de más de 1.300.Según se desprende del relevamiento de Agroservicios Williams, en todos los puertos granarios de la Argentina ingresaron ayer apenas 754 camiones, mientras que la semana previa habían ingresado más de 3.000, lo que marca una caída del 76%.La medida de fuerza es organizada por Transportistas Autoconvocados Unidos y los sindicatos Sutap y Untra, de transporte por camiones. Estas organizaciones reclaman ante el faltante de gasoil y los sobreprecios que deben pagar por el producto. Incluso ayer realizaron una movilización en el Obelisco generando caos en el tránsito porteño.En este marco, la petrolera YPF anunció esta semana que importará durante los próximos 45 días alrededor de 500.000 metros cúbicos de gasoil para abastecer el mercado local, para dar respuesta a la fuerte demanda del combustible que se verifica desde principios de año. “En los próximos 45 días, YPF importará 10 barcos con un total de casi 500.000 metros cúbicos de gasoil. Según el cronograma tentativo, esta semana arriban 2 barcos, 5 naves en julio y 3 en agosto”, precisaron fuentes del sector.Otra de las medidas que implementó directamente el Gobierno para paliar la falta de gasoil fue incrementar el corte del combustible con biodiésel para las pequeñas y medianas empresas (de 5% a 7,5%); y, por 60 días, el Corte Obligatorio Transitorio Adicional (COTAB) permitirá un corte obligatorio, transitorio y excepcional de 5 puntos adicionales para todas las empresas proveedoras y eso incluye a las grandes empresas fabricantes de biodiésel.En este marco desde el sector del biodiesel detallan que se podría elevar aún más el corte obligatorio, sin poner en riesgo las exportaciones de aceite de soja –principal producto para la elaboración del biodiésel – y en la misma línea el Gobierno podría ahorrar vía pagos por importación de energía. De cualquier manera, desde el oficialismo remarcan que la situación se normalizará en breve e incluso el ministro de Agricultura Julián Domínguez, afirmó que no faltará el combustible necesario para que el campo pueda sembrar y cosechar como lo hace todas las campañas.Lo cierto, es que de continuar la medida de fuerza de los transportistas el ingreso de divisas del campo, del que tanto necesita la economía Argentina, estaría más que comprometido en las próximas semanas. Otra mala noticia es que todos estos inconvenientes logísticos generan no solo pérdidas millonarias para las empresas que no pueden cumplir con los embarques programados sino que también son los propios compradores internacionales los que se vuelcan a otros mercados, como Brasil y Estados Unidos, para asegurarse la originación de granos porque Argentina no logra cumplir con sus compromisos asumidos.