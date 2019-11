El S&P Merval cortó racha de cuatro subas y cayó 1,1% por previsible toma de ganancias

Los descensos más destacados del día los anotaron las acciones del Grupo Financiero Valores (-13,4%); de Ternium (-4,5%); y de Aluar (-3,7%).

Los números positivos, en cambio, fueron para los activos de Supervielle (+5,6%); de Transportadora de Gas del Sur (+1,9%); y de Comercial del Plata (1,6%). Desentonó el volumen operado en papeles privados, que no alcanzó los $1.000 millones ($993,8 millones).

Para algunos operadores, el mercado tomo ganancias porque no le gustaron las declaraciones del presidente electo, Alberto Fernández, en las que insinuó la continuidad de las restricciones cambiarias: "El 10 de diciembre no es un fecha mágica (...) cambia el Gobierno, no la realidad económica"

"A nuestro juicio fueron mal interpretadas. Se da por seguro que seguirá el cepo en el mercado cambiario. Pero lo más probable es que exista un doble mercado, comercial y financiero, y este último sea absolutamente libre", indicaron desde una mesa de dinero.

Por su parte, Wall Street cerró con mayoría de alzas, tras el triple récord del martes en sus principales indicadores, alentado por las expectativas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

El Dow Jones de industriales subió 0,1% hasta 27.492,63 y volvió a superar su marca histórica, el Nasdaq Composite ganó 0,02% hasta 8.434,68, pero el selectivo Standard & Poor's 500 perdió 0,12% hasta 3.074,62.

El riesgo país argentino, elaborado por el banco JP.Morgan, subió este martes doce puntos básicos a 2.282 unidades, un 0,5%.

En ese marco, los bonos en dólares por su parte volvieron a operar dispares. Por un lado los emitidos bajo ley extranjera estuvieron ofrecidos durante toda la jornada dejando bajas de entre 0,5% y 2% para toda la curva, mientras que los bonos ley local registraron subas de entre 2% y 3% en promedio.

Los bonos en pesos, por su parte, también tuvieron una jornada dispar, sin tendencia definida ni volumen relevante (se destacó el PR15, coin un avance del 2,1%).

Con relación a las Leliq, su tasa continúa con su tendencia bajista, y este martes finalizó en 64,942% lo que implica una caída de 99 puntos básicos respecto al cierre del lunes.

La actividad bancaria permanecerá inoperativa este miércoles por la celebración del día del trabajador del sector, por lo que la plaza bursátil no tendrá anotaciones del contado inmediato.