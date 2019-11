El S&P Merval sube un 0,4% y anota su tercera alza consecutiva

"Los inversores estarán atentos no sólo a la consistencia de los lineamientos respecto a la política monetaria, fiscal y cambiaria sino además a la reestructuración de la deuda, a raíz de la urgencia que imponen los abultados vencimientos de los próximos meses junto a la ausencia de nuevos desembolsos por parte del FMI", dijo Gustavo Ber, economista de Estudio Ber.

Cierre previo

En el marco de una operatoria muy reducida por un feriado en EEUU, la bolsa porteña subió y alcanzó el jueves su mayor nivel en tres semanas, ante recomposiciones de carteras por fin de mes y con los inversores atentos a las declaraciones del presidente electo, Alberto Fernández, ante los industriales del país.

Con algunos papeles energéticos y siderúrgicos entre los más sostenidos, el índice líder S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) ganó un 0,8%, a 34.219,79 unidades, la cota más alta desde el 7 de noviembre pasado cuando el panel había finalizado en los 35.869,21 puntos.

Las subas de mayor relevancia las protagonizaron las acciones de Aluar (+3,8%); de Ternium (+2,4%); mientras que lideraron los retrocesos los papeles de Transportadora de Gas del Norte (-4%).

Ante la ausencia de Wall Street por el Día de Acción de Gracias, los activos domésticos sintieron la falta de referencias, por lo cual apenas registraron limitadas oscilaciones a la espera de las principales definiciones económicas frente a la nueva etapa que arranca a partir del ¨10-D¨.

El presidente electo les remarcó a los industriales del país su intención de trabajar por el sector que "produce y genera empleo", dejando atrás la especulación financiera e hizo referencia a diversos puntos de lo que sería su futura política económica.

En este sentido, no dejo de criticar las condiciones en que recibe el país y las políticas oficialistas que habrían castigado principalmente a la industria. Igualmente, no hizo referencia a medidas económicas concretas. Si habló de la necesidad de un pacto económico y social para promover el crecimiento, algo de lo que ya había hecho referencia, pero no dio pistas con relación al futuro Ministro de Economía.

Entre los puntos clave para el mercado financiero, Fernández resaltó una vez más su voluntad de pago de la deuda. De todos modos, "no dejó de remarcar la necesidad de tiempo para reactivar la actividad económica y cumplir así con los compromisos", analizaron desde Portfolio Personal.

“Vamos a pagar el día que hayamos crecido, hayamos producido más, hayamos exportado más y hayamos conseguido los dólares con los que tenemos que pagar nuestras deudas” dijo el mandatario electo.

Bonos

También los bonos carecieron a la referencia del norte, y así es que los principales títulos registraron mayoría de alzas, ante la expectativa que despierta el inicio de la reestructuración de la deuda que debería darse próximamente ante los abultados vencimientos.

Entre los títulos en dólares más operados, el Bonar 2020 ganó un 1,4%; el Discount bajo ley argentina avanzó un 0,4%, mientras que el Bonar 2024 cerró estable.

Recordemos que el riesgo país argentino -este jueves no mostró sin variaciones por la inactividad en Wall Street- había cedido el miércoles un 0,3% hasta los 2.264 puntos básicos.