El tango del abandonado

Un hombre absorbido por su trabajo descubre que la mujer se mandó mudar sin previo aviso, abandonando casa e hijos de un día para otro. El infeliz debe hacerse cargo de todo y tratar de encontrarla. Según una posterior esquela enviada sin remitente, parece que ella también está tratando de encontrarse. Esto no es “Kramer vs. Kramer” ni mucho menos “Mamá se fue de viaje”, sino el drama en sordina de quien no puede tener el lujo de sentirse estresado, porque le toca luchar en varios frentes: un hogar incompleto, niños entristecidos, la responsabilidad como jefe de sección de una fábrica, en fin. Para peor, no sólo debe sacar adelante el trabajo, sino también discutir con una joven ejecutiva que se complace en echar gente gracias a la famosa flexibilización laboral.