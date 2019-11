El teatro independiente celebra su día (pese a todo)

Pese al contexto adverso, el próximo sábado 30 se celebrará el Día del Teatro independiente, con más de 150 obras en 110 salas y entradas a 100 pesos, en coincidencia con la reapertura del Teatro del Pueblo, primera sala independiente fundada por Leónidas Barletta el 30 de noviembre de 1930, razón por la que se eligió esa fecha para conmemorar el día.

De un total de 321 salas que tiene Buenos Aires, casi 200 pertenecen al circuito independiente, por lo que se busca que Buenos Aires sea declarada capital mundial del teatro independiente. Liliana Weimer, de ARTEI, dijo a este diario: “El movimiento aquí es muy importante con presupuestos que no se comparan con países del primer mundo. ARTEI, en los últimos años, participó de espectáculos en España, Chile, México, Colombia; la local es la red más grande, siendo que pertenece a un país que no cuenta con presupuesto adecuado comparado con España, por ejemplo. En el exterior se asombran con lo que logramos acá con escasos recursos, y la idea es subir la calidad de lo que hacemos. Así como existe la noche de los museos o de las librerías, aquí sería la noche del teatro, con el fin de que el púbico que no puede pagar habitualmente pueda acercarse esta vez. Nosotros no hemos aumentado las entradas en todo el año, mientras las tarifas y los alquileres siguen su derrotero de crueldad. Eso no quita que hagamos esta celebración porque lo amerita”. Entre las obras que podrán verse se destacan “La Reina de la belleza”, de Oscar Barney Finn en el Tinglado, a las 20; “Los obvios”, de Marisa Villar, en El Callejón, a las 22.30; “Suite Chejov”, dirigida por Helena Tritek en Patio de Actores, a las 18.30; “Eva Perón en la hoguera”, de Cristina Banegas, en El excéntrico de la 18, a las 20 y “El río en mí”, de Francisco Lumerman, en Moscú Teatro a las 22.30.

Además habrá mesas de reflexión que arrancan a las 13 en el Teatro del Pueblo con “Estrategias para la gestión y desarrollo de nuevos públicos”; a las 15.30 será el turno de “Lógicas de producción, en el teatro independiente y su evolución a lo largo del tiempo” en Andamio 90 con la moderadora Paula Travnik; a las 17 en NoAvestruz se ofrecerá un análisis sobre la heterogeneidad de estéticas dentro del circuito, con Ricardo Bartís, Analía Couceyro y Guillermo Cacace, entre otros. Mariano Stolkiner de Artei dijo a este diario: “Para esta iniciativa recibimos la ayuda del Gobierno de la Ciudad, pues de otro modo se hubiera hecho muy cuesta arriba, no obstante todo sigue complicado. Esperemos que el contexto mejore y no dependamos tanto de Proteatro o el INT. Y así como digo que el Gobierno de la Ciudad ha colaborado, el Nacional ha hecho oídos sordos. Avelutto se ha mantenido completamente ajeno a ofrecer una alternativa para el sector, nunca le importó lo que pasara alrededor del teatro independiente y yo diría de la cultura en general”.

Teatro Del Pueblo

La Fundación de dramaturgos Carlos Somigliana -SOMI-, que desde hace más de veinte años conduce la programación del Teatro del Pueblo, y preside el dramaturgo Roberto “Tito” Cossa, decidió construir su sala, especialmente diseñada para funcionar como teatro, que será inaugurada el viernes 29 de noviembre en la nueva sede de Lavalle 3636, en el Abasto. Para eso contó con el apoyo de los organismos del Estado que se ocupan de la promoción cultural, con una colecta de la comunidad teatral y con donaciones de los integrantes de SOMI.

El Teatro del Pueblo, fundado por el director y periodista Leonidas Barletta a fines de 1930, fue el punto de partida de un fenómeno cultural formidable, el movimiento de teatros independientes. El teatro contará con dos salas. La principal llamada Carlos Somigliana, en la planta baja, con capacidad para 110 espectadores. Y la sala Teatro Abierto, en el primer piso, cuya capacidad es de 60 espectadores. Ambas contarán con espacios para personas con movilidad reducida.

Desde su fundación el teatro careció de un lugar propio y estable, y se vio obligado a recorrer distintos lugares. Nació en una lechería del Bajo, lo corrió la construcción de la Av. 9 de Julio, hasta que la municipalidad le cedió el Viejo Teatro San Martín. Pero la dictadura de 1943 lo desalojó y el Teatro del Pueblo tuvo finalmente su sala propia en Diagonal Norte 943.

En 1976 murió Barletta y, como consecuencia, cerró la sala. Por sus escenarios pasaron poetas y narradores como Álvaro Yunque, Nicolás Olivari, Raúl González Tuñón y Roberto Arlt. En 1987 volvió a reabrirse, mediante un convenio con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la Fundación Carlos Somigliana encaró la conducción artística de la sala.