El US Open cierra la temporada de Gran Slam con premios récords

Una ciudad que respira deporte como la Gran Manzana se transformará, durante dos semanas, en el gran escenario del tenis, con 14 canchas en las que los jugadores mostrarán todo su talento.

El Grand Slam empezará el lunes con los partidos de primera ronda de los cuadros principales de singles, y finalizará el domingo 11 de septiembre con la final individual masculina y la definición del dobles femenino.

El US Open 2022 cerrará la temporada de Grand Slams y lo hará a lo grande, con un premio récord para el tenis. El evento en Nueva York desembolsará más de 60 millones de dólares, lo que significa un aumento de casi el 5% con respecto a 2021, año en el que el torneo no estuvo abierto al 100% de su capacidad. Los campeones del US Open 2022, tanto en la rama masculina como femenina, cobrarán 2.600.000 dólares. A este premio, que es más alto que lo entregado por los otros tres Majors, hay que descontarle los impuestos.

Rafael Nadal, por haberse consagrado en el Abierto de Australia, se llevó u$s2.071.064, mientras que el español, que repitió en Roland Garros, sumó u$s 2.290.354.

En el caso de Novak Djokovic, que fue el ganador de Wimbledon 2022 (torneo que no entregó puntos por su negativa a que participen tenistas rusos y bielorrusos), embolsó u$s 2.507.460.

Los premios: Individual masculino y femenino: Ganador, u$s 2.600.000; Finalista, u$s 1,300,000; Semifinales, u$s 705.000; 4tos. de final, u$s 445.000; 4ta. ronda, u$s 278.000; 3ra. ronda, u$s 188.000; 2da. ronda, u$s 121.000; 1ra. ronda, u$s 80.000.

Dobles masculino y femenino: Ganador, u$s 688.000; Finalista, u$s 344.000; Semifinales, u$s 172.000; 4tos. de final, u$s 97.500; 3ra. ronda, u$s 56.400; 2da. Ronda, u$s 35.800 y 1ra. ronda, u$s 21.300.