El vecinalismo toma forma y gana espacios provinciales

Las opciones toman mayor dimensión cuando se achica el electorado. Y en esa medida, los vecinalismos cada vez ganan más espacio.

En esa línea, Entre Ríos es la clara muestra de que gobernar sin formar parte de alguno de los dos lados de la grieta es posible.

Los partidos vecinalistas en Entre Ríos tuvieron una excelente performance en los últimos comicios y en la próxima gestión 14 municipios serán administradas por intendentes que participaron solo con boleta corta, con el cuerpo de los cargos municipales. Si se suman todos los votos del vecinalismo como si fuesen una sola fuerza, a nivel provincial superan los 90 mil sufragios, y sería considerada la tercera fuerza política en la provincia.

vecinalismo.jpg

Son 14 las localidades entrerrianas que en el próximo período de gobierno serán administradas por fuerzas vecinalistas o de carácter netamente local, entre ellos dos cabeceras departamentales importantes como Colón y Rosario del Tala. “El vecinalismo es la otra opción que se presenta ante la polarización. Nos tenemos el anclaje en otros partidos tradicionales. Nuestra mirada está puesta en lo que le pasa al vecino que, decepcionado por un cambio que no se sucedió, y una vuelta a un pasado que no les gustó, optan por otra alternativa”, asegura José Luis Walser, quien desde diciembre de este año se hará cargo del departamento de Colón luego de obtener más del 51 por ciento de los votos.

De esta manera, se corta con 36 años de presencia peronista en la ciudad.

Y en relación a los límites del vecinalismo, Walser asegura que “no tengo ninguna duda de que el vecinalismo puede crecer. Es una forma distinta de plantear la política. De ser transparente. Las localidades en las que se lleva a cabo son pequeñas pero a su vez tuvieron una gran transformación que hicieron cambios muy importantes. Hay más un desarrollo que va de la mano de las instituciones. Entonces, por qué Colón no puede desarrollarse como estas ciudades. No tengo dudas que ese crecimiento se va a dar”.

Los más de 90 mil votos conseguidos entre todo el sector y las más de 40 fuerzas vecinalistas que existen en todo Entre Ríos, posicionan con comodidad al sector como la tercera fuerza provincial superando a partidos tradicionales como el Socialismo y la Izquierda. Sin dudas esto motiva a sus referentes a pensar en agruparse y pensar en conformarse como una opción provincial, ya que con ese caudal de votos implicaría obtener por lo menos cuatro diputados provinciales.

En este marco de crecimiento del vecinalismo, en una localidad del sur entrerriano, dentro del departamento Gualeguaychú, aparece Pueblo General Belgrano que desde diciembre de 2015 tomó un protagonismo importante en la escena política provincial y lo reafirmó en los últimos comicios logrando el mayor porcentaje de votos positivos, logrando el 76,94 por ciento de los votos. “En 2015 llegamos al gobierno municipal con el partido vecinalista Nueva Generación, rompimos con una hegemonía histórica que tenía el peronismo en la localidad y a fuerza de mucha gestión y trabajo en equipo logramos nuevamente un respaldo contundente de los vecinos”, resume el intendente de Pueblo general Belgrano, Mauricio Davico, quién afrontará su segundo mandato luego de haber alcanzado el porcentaje más alto de votos de la provincia con el 76,94 por ciento. Y agrega que “hacemos una política diferente. No la de ideologías ni la de escudarnos en las grandes estructuras partidarias, sino la política del cara a cara con la gente”.

Otro de los casos más llamativos de la provincia se da en Urdinarraín (Dpto de Gualeguaychú), donde se impuso el Frente para Todos Urdinarraín, que llevó como candidato a Sergio Martínez. El espacio destronó a la Intransigencia Popular, que desde 1983 administraba la comuna. Si bien este último partido proviene del viejo Partido Intransigente (PI), se trata de una construcción local que viene articulando acciones con otras fuerzas vecinalistas de la provincia, como la de Oro Verde, de modo tal que en esa localidad las dos fuerzas mayoritarias son locales.

“El nuestro es un movimiento nuevo. Nosotros agarramos la posta para hacernos cargo de manera directa con lo que necesita el vecino. Como son localidades pequeñas los intendentes terminan haciendo muchas cosas para ayudar a los vecinos. De manera directa. La que pasó en Colón nos da la pauta de que se puede armar algo a un nivel más grande, pero tenemos estamos muy enfocados en lo vecinal”, dice Sergio “Tiki” Martínez.

Para Davico “ser vecinalista tiene sus pro y sus contras, no estamos atados a otro partido, tenemos la libertad de decir lo que pensamos. Eso permite que la conformación sea más sincera de los grupos. No importa si sos peronista, radical, socialista, independiente o referente social. Tenés lugar, porque son espacios abiertos, de libre opinión y siempre con tono conciliador. Pero también tiene sus riesgos, porque no dispones de grandes estructuras partidarias como el PJ o la UCR, pero eso lo contrarrestamos con mucha gestión, recorriendo los ministerios de Provincia y Nación, presentando proyectos y a nivel local hacemos una política diferente, no la de ideologías y de apoyarnos en las estructuras partidarias, sino en la política del cara a cara con la gente”.

Y para cerrar, asegura que “el vecinalismo es mucho más artesanal, es un trabajo de todos los días y de contacto permanente con los vecinos”.