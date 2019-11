El video que con el que la expareja de Cristaldo mostró los golpes del delantero

Según supo NA, el fiscal Diego Callegari -a cargo de la UFI de género de Tigre- le dictó al delantero una restricción perimetral de 300 metros por el lapso de 150 días, y le suministró un botón de pánico a la denunciante.

Fuentes de la fiscalía confirmaron a esta agencia que la investigación avanza y que el futbolista fue citado para declarar la semana próxima.

Morella De Las Heras, de 28 años, formuló la denuncia contra el atacante del equipo de Avellaneda en la sede policial Departamento Rincón de Milberg, partido bonaerense de Tigre.

morella.mp4 @Letty_rc

Según indicó la mujer en su denuncia, ella se encontraba descansado en su domicilio de la calle Santa María de Las Conchas al 4200 junto a Cristaldo, de 30 años, cuando, sin mediar palabra, el futbolista la golpeó en el rostro.

De Las Heras contó en su denuncia que el delantero le ocasionó "lesiones de carácter leves", y tras ello el jugador se retiró del lugar.

"Es maltrato de todo tipo. Me decía que estaba deprimido y se iba a bailar. No tenía depresión de alguien que está en la cama. Tenemos dos hijos que son dos bebés que buscamos. Yo hice la denuncia perimetral porque no quiero que se acerque a mi casa", afirmó la mujer en declaraciones al Canal América.

Y agregó: "Mi hija contó todo en el colegio, lo que me hacía él, y ese fue el click. Leí de todo en el Instagram de él. Esto fue el sábado. No quiero que se acerque a mi casa".

En tanto, Racing emitió por la noche un comunicado en el que señaló que "el club se encuentra comprometido con la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea y Naciones Unidas en acciones concretas orientadas a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, como así también contra toda forma de violencia en general".

"Espero que todo esto sirva de algo. Que la gente como él que es figura pública o tiene contactos o dinero se den cuenta que no se pueden manejar con tanta impunidad, esto queda en manos de la justicia", dijo la joven en declaraciones a TN y agregó que "la fiscalía de Tigre todavía lo esta esperando, porque él no apareció".

"Estoy mal, se que ahora se viene una pesadilla", sentenció la mujer y aseguró que Cristaldo "ahora debe estar enojado con esto, debe tener vergüenza. Si ya teníamos malos tratos ahora va a ser peor".