“Eldorado” nada tiene de western, ni de cine

Lo mejor de esta personal mezcla de documental y ficción es la canción de la secuencia de títulos, un cover en piano, traducido al castellano, del tema con que empezaba el clásico western de Howard Hawks con John Wayne, Robert Mitchum y James Caan, “El Dorado” –la versión original se escucha al final con un cartelito de “Fin” tipo western. Pero no hay nada de western en esta “Eldorado” sino más bien una obtusa elucubración personal, y no muy interesante así contada, de la búsqueda de un amigo obsesionado por la provincia de Misiones que hace 8 años paró unos días en un hospedaje que ya no existe.