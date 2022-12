“Eligieron otra cosa y es respetable”

“Somos un pueblo increíble que nos hemos caído tantas veces y siempre nos hemos levantado”, destacó el presidente sobre la delicada situación económica que atraviesa el país. En cuanto a los festejos, Alberto Fernández opinó: “El operativo se desarrolló de acuerdo a lo que pidió la AFA. Es muy difícil de organizar en las condiciones que había ayer en Buenos Aires. No califico ni descalifico a nadie”, aclaró.

El jefe del Estado también explicó su decisión de no visitar a la Selección en el predio de la AFA y de no invitar a los campeones del mundo a la Casa Rosada a diferencia del festejo en la coronación de México 86 y el segundo puesto en Italia 90. “Tiene que ver con esa decisión de no mezclar la política con el fútbol. Cada vez que se mezcló la política con los clubes fue para arruinarle la vida a los hinchas”, argumentó el mandatario, quien desmintió además rumores sobre malas relaciones entre el gobierno y la delegación albiceleste.

En tal sentido, el presidente recordó que tuvo una actitud similar cuando la Argentina conquistó la Copa América 2021 disputada en Brasil y refirió que actuó de esa manera porque respeta las libertades civiles. “Soy futbolero consumado y sabía que los jugadores venían con un nivel de agotamiento muy grande. Lo único que hice fue hacerles saber a las autoridades de la AFA que tenían la Casa de Gobierno a su disposición, pero ellos eligieron otra cosa, que es muy respetable”, expresó Alberto Fernández. Y subrayó: “La selección no es mía, ni de la oposición, es de todos. Lo mismo pasa con el Papa. El papa Francisco no es de nadie: es el Papa”. “Hay algo en nosotros que nos lleva a apropiarnos de cosas que no nos pertenecen: esta selección es de todos, todos le debemos gratitud y todos le debemos respeto”, remarcó.

Por último, Alberto Fernández reconoció su alegría por campaña de la selección durante su administración: “debo ser el único presidente durante cuyo mandato Argentina ganó la Copa América, la Intercontinental (Finalissima) y la Copa del Mundo”, dijo.