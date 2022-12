Elon Musk renunciará a su cargo en Twitter si encuentra reemplazante

En una encuesta que publicó en la que le preguntaba a los usuarios de Twitter si debía renunciar a esa red social el 57,5% contesto que sí y el 42,5 lo apoyó.

Musk realizó en las últimas semanas varias encuestas sobre si debía reincorporar a la decena de periodistas de medios internacionales como CNN, The New York Times y The Washington Post que había suspendido de la plataforma.

Encuesta

El domingo pasado pidió a los usuarios que decidieran si debía seguir al frente de la plataforma tras reconocer que cometió un error al lanzar nuevas restricciones que prohibían las menciones de sitios web rivales en Twitter.

Musk, que adquirió la compañía en octubre pasado, había anunciado una polémica propuesta en la que los usuarios ya no podrían enlazar con Facebook, Instagram, Mastodon y otras plataformas que la empresa describió como “prohibidas”.

Esa decisión generó un revuelo, incluidas las críticas de antiguos defensores del nuevo propietario de Twitter, tanto que el multimillonario prometió no hacer más cambios importantes de política sin antes consultar a los usuarios.

El magnate, en noviembre pasado, intimó a los empleados de Twitter a que decidan si querían seguir en la compañía ya que “tendrán que ser extremadamente duros” para construir “un gran avance en Twitter 2.0”. Había anunciado que para ello debían trabajar largas horas para tener éxito.

Defensa

Además, defendió los severos recortes de costos en Twitter al sostener que lograron reparar sus adversas finanzas y salvarlo de una crisis terminal. En un foro de chat en vivo Musk dijo que, sin los cambios, incluido el despido de más de la mitad de los empleados, la compañía habría perdido 3.000 millones de dólares al año.

“No es bueno ya que Twitter tiene 1.000 millones de dólares en efectivo. Es por eso que pasé las últimas cinco semanas recortando costos como un loco”, alegó en Twitter Spaces, una función de la plataforma que compró por 44.000 millones de dólares.

“Si... lo estás viendo desde mi punto de vista... básicamente, estás en un avión que se dirige hacia el suelo a alta velocidad con los motores en llamas y los controles que no funcionan”, comparó.

Musk ponderó sus políticas después de tuitear que estaba buscando un nuevo director general lo suficientemente “tonto” para reemplazarlo.

Otra de las empresas del magnate, también está en el ojo del huracán. Se trata de Tesla, donde un nuevo recorte de personal se espera para el primer trimestre del 2023 en la compañía, informaron fuentes citadas por Electrek. La noticia llega en un momento en que los inversores de Tesla han expresado su preocupación por las distracciones del presidente ejecutivo, Elon Musk, con la gestión de Twitter.