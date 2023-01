Empleo: un 70% no está satisfecho

En la Argentina, el 67% de las personas encuestadas respondió que no está satisfecha con su empleo. Este número está por encima del promedio de la región, 56%, y de cada uno de los países participantes: dijeron que no el 40% en Perú, el 57% en Ecuador, el 60% en Chile, y el 66% en Panamá. “El 67% de las personas argentinas que participaron de nuestro estudio no está conforme con su trabajo. En 2021, el 64% no lo estaba. En 2020, el 66% respondía de esta forma.