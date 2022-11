Empresas digitales: un 53% tiene previsto aumentar su dotación

En cuanto a los incentivos de largo plazo, el 32% lo tiene y este porcentaje se viene incrementando en los últimos años. En 2019, por ejemplo, era del 12%. En cuanto a los tipos de incentivos, son principalmente las acciones restringidas y las opciones sobre acciones.

Contratación

En cuanto a las expectativas de contratación de las empresas, el 53% tiene previsto aumentar la dotación; el 34% no prevé cambios; el 9% no ha decidido aún y el 4% planea disminuirlo. En el caso específico de las Fintech, el 80% tiene previsto aumentar la dotación y el 20% no prevé cambios.

Mercer también relevó cuáles son los puestos que las empresas tienen previsto contratar en forma prioritaria en los próximos 12 meses. Las 6 posiciones más requeridas serán principalmente desarrolladores y también Arquitectos/Arquitectos Cloud; Devops; Data Science; Product Owners; Seguridad. En relación a los desarrolladores, las búsquedas se orientarán a: desarrolladores Full Stack; Java; Mobile; Front End; Python; BI; .Net.

La rotación en el último año es del 15% (13,6% voluntaria y 3,5% involuntaria). En el caso específico de las Fintech es del 17% (13,4% voluntaria y 3,6% involuntaria).

“El mundo digital es un sector muy dinámico, con altos niveles de rotación y movimiento de talento debido a la alta demanda que existe de estos perfiles en el mercado”, expresó Ivana Thornton, directora de Career de Mercer.

Por otra parte, los 10 puestos mejor remunerados en el nivel gerencial del mundo digital son: 1) Arquitectura 2) Infraestructura 3) Desarrollador Front End 4) Estrategia digital 5) Desarrollador Back End 6) Desarrollador Full Stack 7) Gerente de producto 8) Diseño de experiencia de usuario 9) Devops 10) Data Science.

Puestos

En el nivel de analista, los 10 puestos mejor remunerados son: 1) Desarrollador Mobile 2) Agile Coach 3) Arquitecto de datos 4) QA 5) Arquitectura de computación en la nube 6) Arquitecto de Ingeniería de Software 7) Desarrollador Back End 8) Devops 9) Data Science Big Data 10) Seguridad Informática.

En las posiciones relevadas e se observa una mayor participación de mujeres en los niveles de analistas. Así, en el puesto de analista junior hay un 41% de mujeres y 59% de hombres; en el puesto de team leader un 25% de mujeres y un 75% de hombres; en el de gerente un 21% de mujeres y un 79% de hombres.

En cuanto a la participación de las distintas generaciones, el 65% tienen entre 26 y 41 años y son generación Y/millennials (nacidos entre 1981 y 1996); el 26% tienen entre 42 y 57 años y son de la generación X (nacidos entre 1965 y 1980); el 6% tienen entre 18 y 25 años y son generación Z (nacidos entre 1997 y 2000); el 3% tiene entre 58 y 76 años y son baby boomers (nacidos entre 1946 y 1964).

“En términos de Diversidad, Equidad e Inclusión, es una industria en donde todavía continúa siendo difícil atraer y retener mujeres y que éstas crezcan a posiciones de liderazgo. Del mismo modo, es una industria mayoritariamente concentrada en la generación millennial.