Empresas familiares: el 71% logró crecer en el último año

La 11ª Encuesta Global de Empresas Familiares de PwC, realizada entre octubre de 2022 y enero de 2023 y que abarca 2043 casos, reveló que el 71% de las empresas familiares informaron crecimiento en el último ejercicio y de ese porcentaje, el 43% registró crecimiento de dos dígitos, (22% más que el valor registrado en 2022) y el 77% tienen expectativas de crecer en los próximos dos años. Por otro lado, la mayoría de los encuestados respondió que quienes comunicaron su estrategia de ESG recibieron más confianza por parte de sus clientes que aquellos que no lo hicieron (62% vs. 49%); aun así, un 67% aún no tiene como objetivo principal realizar acciones de ESG.