En Boca, el Consejo acelera para renovar contratos de las “joyas”

Aunque no todas fueron buenas para Ibarra, ya que el delantero Darío Benedetto se resintió del esguince en su tobillo izquierdo que lo tuvo a maltraer la semana pasada y no terminó la práctica a la par de sus compañeros. Si bien aguardarán su evolución, es casi un hecho que para el domingo frente a Patronato no será de la partida y en su lugar estará nuevamente Luis Vázquez, quien tuvo un destacado nivel en el triunfo ante Estudiantes de La Plata.

Justamente, el atacante juvenil es seguido desde cerca por el Brujas, de Bélgica, que ofertó 10 millones de dólares y, aunque no hay resolución certera, desde el Consejo de Fútbol se reunirán para hacerle una oferta salarial mejor y aumentar su cláusula de salida ya que ante su desempeño, podrían sacar un mayor rédito económico a lo que dice su actual vínculo que finaliza en 2025.

Al igual que Vázquez, los otros futbolistas con los que se reunirá la cúpula comandada por Juan Román Riquelme serán Exequiel Zeballos -fue sondeado por el Sevilla, de España, y por el PSV, de Países Bajos-, Alan Varela y Agustín Sández, piezas clave del equipo que también verán un aumento salarial. De esta manera, los juveniles se suman a las gestiones que comenzaron este martes por Agustín Rossi, quien recibió “una oferta descomunal” por parte del Consejo, que intentará sellar el vínculo del arquero que es pretendido por el Flamengo, de Brasil, en caso de rechazar la oferta.