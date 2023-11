En Brasil prevén una corrección cambiaria después del balotaje

Si a alguien le interesa el futuro nivel del tipo de cambio oficial además, obviamente, de los ciudadanos argentinos, es a los empresarios y banqueros brasileños. Por eso hubo mucha avidez en San Pablo y en Brasilia por conocer los recientes pronósticos de los economistas de los dos principales bancos privados brasileños sobre la economía argentina, en particular, sobre el valor del dólar oficial. Al respecto, los equipos de research de los bancos Itaú BBA y Bradesco (el primero y el tercero más grande del sistema financiero brasileño), reconocidos en Wall Street por su profundo conocimiento del caso argentino, recalcularon los escenarios tras los resultados de las elecciones generales, proyectando para fin de año un dólar oficial piso de $500, lo que implicaría una devaluación esperada del 40%, un dato no menor para el gobierno de Lula da Silva.

Reconocen que la incertidumbre seguirá siendo alta, no sólo porque no saben quién ganará sino también porque desconocen las posibles opciones de política económica del candidato victorioso. Sin embargo, como las políticas fiscal y monetaria de los últimos años, la represión financiera y las intervenciones regulatorias han producido desequilibrios económicos, consideran poco probable la mera continuación de la política económica, cualquiera que sea el candidato que gane. Para el Bradesco el principal riesgo poselectoral sigue siendo que un intento de devaluación acompañado de ajustes insuficientes para restaurar al menos parte de la credibilidad de la política acelere aún más la espiral inflacionaria. También hacen foco en la composición del Congreso definida en las elecciones que deja claro que será necesaria una coordinación parlamentaria importante, por lo que han aumentado las expectativas de que Argentina buscará implementar un programa de estabilización tradicional, que incluya un esfuerzo fiscal (negociado con el FMI), normalizar el régimen cambiario y reconstruir las reservas, privatizaciones, etc. “Esta sería la mejor explicación para la apreciación del peso en el mercado paralelo desde las elecciones”, señalan.