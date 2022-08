En busca de inversiones: Massa hoy con embajadores de países árabes

En principio, recién a partir del 6 de septiembre el ministro de Economía viajará a los Estados Unidos. Se están concretando encuentros tanto con Kristalina Georgieva, titular de FMI, representantes del Departamento del Tesoro, y Juan González, asesor de Joe Biden para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional, con quien Massa mantiene, además del vínculo profesional, una estrecha relación personal.Otro de las reuniones previstas es con las autoridades del Banco Mundial y con el presidente del BID, Mauricio Claver Carone, con el propósito de agilizar desembolsos de préstamos existentes y evaluar nuevas oportunidades de financiación tanto en obras de infraestructura como de proyectos productivos.Los detalles de la agenda en los Estados Unidos están siendo coordinados en los Estados Unidos, por el embajador Jorge Argüello y, en Buenos Aires, por el histórico asesor de Massa en relaciones internacionales Gustavo Martínez Pandiani.Asimismo trascendió que además de sus tareas al frente del INDEC, Marco Lavagna, esta también colaborando con su conocimiento en el área de organismos multilaterales de crédito.Cabe recordar que el ministro de Economía invitó a participar de la gira a los Estados Unidos a la ex ministra Silvina Batakis quien en un principio no rechazó la invitación, aunque en su entorno no daban por seguro que viaje.Según comentan en el Gobierno el viaje a los Estados Unidos tiene varios objetivos: su presentación como negociador principal de la Argentina y buscar apoyos para la estabilización de la economía. Esto implica fortalecer las reservas a través de más mercados para las exportaciones nacionales e inversiones productivas en sectores estratégicos como energía, gas, agroindustria, proteínas, servicios basados en el conocimiento, industria 4.0 y minerales críticos como el litio.En este sentido, se comprende que se haya incluido ir a Houston para analizar proyectos en ejecución y oportunidades de inversión en Vaca Muerta con representantes de las principales compañías petroleras estadounidenses (Exxon y Chevron). También está previsto un encuentro con los directivos de Livent, empresa líder global en tecnología de litio, con operaciones en el norte del país.El viaje a Francia también se pospuso aunque la intención de Massa es retomar la negociación pendiente que dejó el exministro Martín Guzmán con el Club de París.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.