En clima tenso por Magistratura, el Senado busca sancionar esta semana el Presupuesto 2023

De cara al debate en el recinto, el Frente de Todos tendrá que sellar primero la presencia de sus 34 legisladores -el jefe del interbloque, José Mayans, sigue en recuperación médica- y de aliados como la misionera Magdalena Solari Quintana -renovadora no massista-, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y la riojana Clara Vega, que no sólo comenzó su gestión como opositora y ahora vota de manera sistemática con el oficialismo, sino que además participó, la semana pasada, de la reunión del kirchnerismo con el ministro de Economía, Sergio Massa.

El interbloque de Juntos por el Cambio no firmó el despacho. Al término de la comisión, un puñado de legisladores macristas -no estuvo en ninguna de las dos reuniones el radical Martín Lousteau, espada económica de la oposición en la Cámara alta- deslizó a Ámbito que no habrá riesgo en cuanto al quorum para iniciar la sesión, y tomará en las próximas horas una postura definitiva para el momento de la votación, situación que generó más de un dolor de cabeza en Diputados, con personas que dieron quorum -radicales-, y otras que se levantaron en la definición y se fueron, como Margarita Stolbizer.

Defensa

“Es un Presupuesto prudente, equilibrado y ajustado a la realidad que tenemos hoy, con metas alcanzables”, señaló el senador kirchnerista y presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara alta, Ricardo Guerra. En relación con la reunión con Massa -la oposición rechazó la ausencia del tigrense en la comisión-, el riojano dijo que fue “una cena muy interesante en la cual se habló hacia adelante, sobre el esfuerzo que se requiere para que nuestro país salga de la situación en la que nos encontramos”.

Sobre el final, la vicejefa del cristinismo en el Senado, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) indicó que, más allá de los cuestionamientos particulares que pueda haber en materia de reparto de recursos -y del refuerzo al acuerdo con el FMI-, el proyecto “va en el sentido de dar pasos cortos, pero seguros”. Con la ausencia de Mayans, el manejo del interbloque quedó en manos de la referente camporista en la Cámara alta y de la ultra K Juliana di Tullio.

Diputados

La olvidada moratoria previsional que impulsó meses atrás el kirchnerismo en el Senado se reactivará esta semana en Diputados, tras una reunión de la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, con la jefa de ANSeS, la camporista Fernanda Raverta.

“Casi 800.000 argentinas y argentinos con edad de jubilarse puedan hacerlo”, aseveró Moreau, y remarcó: “Sólo una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 hombres tienen la cantidad de aportes para jubilarse. Por eso, una nueva ley es fundamental para seguir garantizando la cobertura previsional”.