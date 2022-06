En el día de su cumpleaños, Nadal busca ante Zverev llegar a la final

“No he ganado nada aún, solo me he dado la oportunidad de jugar de nuevo una semifinal en Roland Garros dentro de 48 horas”, declaró el español en conferencia de prensa tras imponerse a Novak Djocovik, el número 1 mundial, en una batalla épica por 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6 (7/4). A diferencia del encuentro contra el serbio (programado en sesión nocturna), Nadal contará esta vez con la ventaja de que la Philippe Chatrier estará en las condiciones que más le gustan y le convienen: sol, calor y pista seca para que las bolas boten mucho.

Zverev quizá no tenga el nombre y el palmarés de Djokovic, pero ya ha dado muestras a lo largo de su aún corta carrera (25 años) que es un rival temible.

Peligro

El año pasado, el gigante alemán ya se quedó a las puertas de la final en París, eliminado por el griego Stefanos Tsitsipas, apenas unas semanas después de haber hecho morder el polvo al rey de la tierra batida, derrotando a Nadal en el Masters 1000 de Madrid (6-4, 6-4 en cuartos de final).

Y el martes eliminó al joven prodigio español Carlos Alcaraz, que a sus 19 años se presentaba como la principal amenaza para evitar una final con la presencia de Nadal o de Djokovic. El principal peligro del ‘cañonero’ de 1,98 metros nacido en Hamburgo es el servicio: contra Alcaraz sacó a una velocidad media de 202 km/h y ganó 90 puntos de 131 puntos con su saque.

En la otra semifinal, habrá un “duelo” generacional entre Cilic, de 33 años y con un título de Grand Slam en su haber, el US Open de 2014, y Ruud, de 23 y sin experiencia en este tipo de definiciones.

El noruego conquistó ocho títulos durante su carrera, todos sobre superficie de polvo de ladrillo y dos de ellos en el Argentina Open, en las ediciones de 2020 y 2022.

Por otra parte, en el torneo de dobles, el marplatense Horacio Zeballos, en dupla con el español Marcellers, Granollers, cayeron en una de semifinales ante el binomio compuesto por el croata Ivan Dodig y el estadounidense Austin Krajicek por 4-6, 7-6 (7-1) y 7-5, al cabo de 2 horas y 35 minutos de juego.

En tanto ya se conocen las dos finalistas del torneo femenino de Roland Garros que mañana batallarán por la Copa Suzanne Lenglen: la número 1 mundial y gran favorita al título Iga Swiatek se enfrentará a la joven Coco Gauff, que a sus 18 años jugará su primera final de un Grand Slam.