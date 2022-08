En Mar del Plata, el boleto de colectivo a casi $100

De esta manera, Montenegro se aseguró no tener el boleto más caro de la Provincia. Pero sí el aumento más grande de una gestión. Y es que, teniendo en cuenta todas las subas que ya tuvo, el valor del pasaje creció en un 432 por ciento desde que el intendente PRO se hizo cargo de la ciudad en diciembre de 2019. “¿De verdad Montenegro otro aumento del boleto? Los colectivos no pasan, cuando pasan están rotos, sucios o repletos. Mientras, aumentás otra vez el costo del pasaje. Por qué en vez de hacer negocios no solucionas los problemas del transporte”, le retrucó la edil del FdT, Sol de la Torre, tras el anuncio de lo que será un nuevo tarifazo para los vecinos.