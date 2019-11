En reunión de empresarios, sonaron nombres para Agricultura

El caso es que un exfuncionario de esa cartera, y ahora uno de los principales colaboradores del ascendente tucumano Juan Luis Manzure, el “Turco” Jorge Neme, junto con otro ex de la misma cartera durante la última etapa de la administración Kirchner, el economista del INTA, Gabriel Delgado, aparecieron juntos y en aparente buena sintonía. Las miradas entre los hombres de negocios fueron en aumento, no sólo cuando Neme explicó que la Argentina “tiene alrededor de u$s10.000 millones no ejecutados de préstamos aprobados por distintos organismos internacionales”(unos u$s6.500 millones del BID; otros u$s2.500 millones del Banco Mundial, y algo más de u$s700 millones de otras varias entidades, incluyendo el FonPlata), sino más vale cuando aseguró que “si el Estado no invierte, menos lo van a hacer los privados” y que, “en el corto plazo, para el problema del hambre habrá que agudizar el ingenio, pero no se puede profundizar más la falta de dólares” ya que, según dijo, es el punto crítico que enfrenta el país para poder producir más y crecer.