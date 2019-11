En su último día en la Cámara, Carrió amenazó a una diputada radical

La diputada Carrió se levantó para advertir a la diputada Austin, de la UCR, por lo que es.mp4 Twitter

Este jueves, el oficialismo no consiguió el quórum necesario para habilitar el debate del proyecto de ficha limpia, que busca impedir que puedan ser candidatos aquellos dirigentes que se encuentren condenados por actos de corrupción.

Sin embargo, se habilitaron las expresiones en minoría, por lo que pese a la ausencia del Frente de Todos, los diputados de Cambiemos se expresaron a favor del proyecto que perderá estado parlamentario a partir del 30 de noviembre.

Durante su discurso, Carrió había explicado que renunciaba a su banca "para que a partir de marzo si los señores del PJ o del FpV quieren venganza, no necesiten perturbar al Parlamento. Solamente necesitan ir a buscarme y yo tengo la valija llena de camisones rayados para ir a la cárcel común".

"Renuncio a la banca para que nadie se anime a pedirme el desafuero", insistió la legisladora oficialista, que repitió que no se refugiará en fueros parlamentarios en caso de enfrentar alguna causa judicial en los próximos años.

Al tomar, la palabra, la diputada cordobesa Austin pidió centrarse en el tema del debate “para que no nos perdamos en el repaso de anécdotas personales e historias de vida” y continuó con su exposición sobre ficha limpia. En ese momento, Carrió se retiró del recinto y al pasar por su banca, le tocó el hombro con un dedo y le dijo cerca del oído algo casi inaudible de lo que solo se llega a escuchar la palabra “anécdota”.

“No me amenace, diputada, no me amenace”, respondió la legisladora radical, que siguió hablando pese al vergonzoso apriete.

La actitud deja a las claras las rispideces que existen en el seno del bloque Cambiemos, que en poco menos de un mes pasará a ser oposición.