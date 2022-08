En sus memorias, Gusmán vuelve a Avellaneda

Un fascinante puzzle de memorias ofrece el escritor Luis Gusmán en “Avellaneda profana”, un viaje desde su lugar de origen (la Avellaneda de la Villa Perro) al origen de sus lecturas, de sus obras (de “El frasquito” a “La rueda de Virgilio”), sin dejar de contar eso que, como hubo señalado Ricardo Piglia, queda fuera por el encerrado trabajo del escritor, la vida misma. Gusmán invita a ser el flaneur del paseo que nos propone, una recorrida por un mapa con once estaciones, entre las que están, por ejemplo, “falso umbral”, “el alma que canta”, “librerías”, “bibliotecas”, “el lector cruzado”. En “Librerías” cuenta ya no de su inicial labor como empleado de librería sino sus fracasos como empresario, así como en “Primer amor” habla del fracasado amor por una chica paqueta, una pecosa que se parecía a Elsa Daniel. Estaciones que se pueden saltar o volver a visitar por su atractivo o por un detalle que quedó resonando, como eso de lo profano -como su Avellaneda- no se opone a lo sagrado, sino que lo complementa. Así se sabe entre semblanzas y confesiones de su madre espiritista, de su padre cantor de tangos, de su gemelo muerto al nacer, de su hermano director de teatro, seres reales que muchas veces aparecieron en sus novelas junto a los que tras surgir de una imagen se desplegaban en su imaginación. Una de las estaciones del libro está dedicada al tango, donde recuerda figuras que conoció, como Goyeneche, y señala la influencia que tuvo en la construcción de su forma de ser, recordando fragmentos de esos poemas del suburbio. Si bien en esos momentos el relato se impregna del sonido del bandoneón muchos otros tendrían que ser leídos teniendo como música de fondo “Avellaneda blues”, el extraordinario tema de Claudio Gabis y Javier Martínez. Y eso, además, porque la trilogía “Barracas al sur” de Manal, cumbre del rock inicial, el de los años sesenta, se liga con el surgimiento de una generación de escritores que, en más de un caso, van a dejar su marca en la literatura y el ensayo argentino. Partiendo de los libros que hicieron a su formación, Gusmán concluye confesando su adicción a la escritura que le impone un estado de creación activa y constante.