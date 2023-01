Encargado de seguridad dijo que a Báez Sosa lo golpearon con “saña”

Además, el testigo dijo que cuando el joven estudiante de derecho quedó tirado en el suelo, “le siguieron pegando, se turnaban”.

A su vez, señaló que, previamente, Máximo Thomsen, otro de los imputados, “se peleó con Fernando adentro” del local, y que al tratar de sujetar y expulsarlo del boliche, el rugbier hizo “tanta fuerza” que tuvo que pedir ayuda a un compañero del equipo de seguridad, pese a sus 2.03 metros de estatura y sus 150 kilogramos. Luego contó que, una vez afuera, “ocho o nueve” agresores fueron hacia el lugar en el que se encontraba el estudiante de derecho, “todos corriendo”, y que lo golpearon “a patadas.

En tanto, Pablo Ventura, el remero de Zárate que fue incriminado falsamente por los rugbiers en las primeras horas de la investigación del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, dijo ayer, tras su declaración ante el Tribunal de Dolores, que “ninguno” de los ocho imputados pudo a mirarlo “a la cara” y sostuvo que “le gustaría” escuchar una explicación de por qué lo mencionaron.

“Me molestó que me hayan nombrado. Ellos no me quisieron ver (en la audiencia). Nunca me dijeron nada a la cara”, aseguró Ventura (24) sobre los ocho rugbiers, al retirarse del edificio judicial donde el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores lleva acabo el juicio por el crimen de Báez Sosa (18). El remero dijo a la prensa que su declaración “fue simple” y que duró “entre 15 y 20 minutos”, para luego darle lugar a su padre, José María, el segundo testigo de la tercera jornada.

“Fue muy de cobarde nombrar a alguien cuando fuiste vos quien lo hizo. Perdí mi privacidad después de esto. Especialmente los dos meses después que pasó el hecho. Me gustaría escuchar una explicación del por qué me nombraron”, sostuvo el joven.

Ventura aseguró que sintió “un gran alivio” al declarar y que las preguntas que le formularon ambas partes lo ayudaron a liberarse.

Por último, añadió que ahora su vida “está tranquila” y que espera que se haga justicia.