Encuesta: la mayoría cree que Vidal relevará a Macri en el liderazgo de Cambiemos

Según una nueva encuesta, el 51% de los consultados considera que Macri no volverá a presentarse en las elecciones presidenciales de 2023.

Por el contrario, el 36% cree que sí lo hará, mientras que el resto no tiene opinión formada al respecto. En el mismo sentido, el 62% entiende que Vidal sí será candidata en 2023. En tanto, el 26% piensa lo contrario. Y el resto no sabe o no responde.

"La mayoría cree que María Eugenia Vidal relevará a Mauricio Macri en el liderazgo de Cambiemos", analizó Orlando D'Adamo, director del Centro de Opinión Pública (COPUB) de la Universidad de Belgrano, que llevó a cabo el sondeo.

Tales opiniones se manifiestan, a pesar de que al 61% le sorprendió el repunte electoral de Macri en las elecciones del 27 de octubre pasado.

Sin embargo, estas percepciones se justifican en que el 53% de los encuestados atribuye el fracaso del mandatario en los comicios a la "muy mala" situación económica. Y lo propio hace con la derrota de Vidal, aunque repartiendo las causas entre la situación económica (37%) y que su espacio político no la apoyó lo suficiente (13%).

Para completar el análisis sobre las principales figuras de Cambiemos, el 42% considera que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, obtuvo su reelección como consecuencia de su "muy buena" gestión, en tanto que el 32% la atribuye a las obras que realizó. Sólo el 18% imputa al resultado a que los candidatos opositores "no eran capaces".