Energía: Bordet elimina las cargas provinciales en boletas

La medida de Bordet se enmarca en los esfuerzos de la administración provincial por paliar el impacto de la trepada inflacionaria en la ciudadanía y en los sectores productivos. En ese contexto, el gobernador instó a extender ese recorte también a “las tasas municipales”, una estrategia en la que ya incursionaron algunos intendentes de la provincia.

Asimetrías

El mensaje de Bordet, en este rubro, reflotó además la fuerte queja contra las asimetrías en el reparto de subsidios nacionales que benefician al AMBA. Un desbalance que se acrecienta en el caso de Entre Ríos por su carácter de provincia generadora, represa mediante.

“Salto Grande es de los entrerrianos; no podemos seguir pagando una tarifa totalmente inequitativa, cuando en el AMBA está subsidiada”, disparó el mandatario, en medio de la efervescencia que genera el año electoral y en un distrito donde el oficialismo no formalizó aún ni fecha de los comicios locales ni su candidato (Bordet no puede reelegir, tras dos gestiones consecutivas).

La iniciativa de recorte en la carta tributaria de las boletas de electridad recibió el respaldo de figuras del oficialismo provincial pero además de referentes de la oposición y del sector productivo.

Dirección correcta

En esa línea, el diputado nacional Rogelio Frigerio (PRO), precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio de cara a los comicios provinciales de este año, afirmó que “es un paso en la dirección correcta”.

“Celebro que, después de tantos años de inundar de impuestos la boleta de luz, el gobernador plantee eliminar al menos los impuestos provinciales de la misma”, disparó.

A fines de enero pasado Bordet había anunciado la decisión de suspender el aumento tarifario del 20 por ciento -en el Valor Agregado de Distribución (VAD)- previsto para este mes, frente al incremento en este rubro definido a nivel nacional.

“El aumento que teníamos previsto coincidió con los nacionales y por eso decidimos suspenderlo, para no generar una carga más gravitante en el bolsillo de los entrerrianos”, dijo por esas horas el mandatario peronista.