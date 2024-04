Avances en Minería: CAEM se reunió con el secretario Luis Lucero

También se hizo un recuento de la coyuntura y problemáticas de cada uno de los segmentos productivos de la minería. Ignacio Costa se refirió al sector litio; Alfredo Vitaller al cobre; Verónica Nohara al oro y plata; y Gustavo Núñez al de rocas y no metalíferos.

A partir de esto, la Cámara junto a la Secretaría buscarán potenciar la sinergia público-privada, para impulsar inversiones y desarrollo productivo.

El objetivo de ampliar la exploración minera en Argentina

Entre los temas de la agenda, pueden resaltarse el consenso sobre la necesidad de incentivar la exploración minera en el país. Esto no solo para asegurar el flujo de nuevos proyectos, sino también tendiente a extender la vida útil de yacimientos en producción, lo que es fundamental en particular para el segmento de oro y plata.

También se dialogó sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que permitiría el impulso de los proyectos metalíferos más importantes hoy en cartera. Por otra parte, el Secretario confirmó que estará participando del evento que por el Día de la Industria Minera que está organizando CAEM para el próximo 7 de mayo.

Una de las novedades más esperadas fue el anuncio del Secretario en relación a que empezó a regularizarse la situación de las aprobaciones de certificados mineros, lo que constituía una de las principales preocupaciones actuales del sector.

¿Quién es Luis Lucero, el nuevo secretario de Minería?

Luis Lucero recibió el título de abogado de la Universidad de Buenos Aires; cursó un Posgrado en Derecho Empresario de la Universidad Argentina de la Empresa, y luego varios cursos y seminarios de especialización, destacándose los realizados en temas de política de gobierno y estrategia corporativa en minería en la Universidad de Dundee; en negociación en Harvard Law School; en fundamentos de ciencias de la organización tanto en Columbia Business School como en la Universidad de Cambridge. Lucero además recibió el título de Master of Arts, con honores, por University College London (UCL).

Ex-socio del estudio jurídico Marval O’Farrell Mairal y, anteriormente, de muy importantes estudios jurídicos del país, también se desempeñó como consultor en derecho extranjero en Pillsbury Winthrop Shaw Pittman en los Estados Unidos y ha ocupado posiciones en el directorio y comisiones fiscalizadoras de diversas empresas mineras, distribuidoras de gas, industriales y financieras.

El futuro Secretario de Minería ha expuesto en diversas instituciones nacionales e internacionales sobre temas vinculados a la industria minera y financiamiento de proyectos, destacándose el Center for Energy, Petroleum, Mineral Law and Policy, University of Dundee, donde fue nombrado Honorary Lecturer por el período Octubre 2010 a Septiembre 2013; la Rocky Mountain Mineral Law Foundation; y el United Stated Geological Survey, y ha sido reconocido como un profesional destacado en su área de práctica por numerosas publicaciones locales e internacionales.