Agencia británica busca empresas para invertir en carbono neutral y resiliencia

Días atrás, directivos de la red presentaron el UK-LATAM Innovation Net-Zero and Resilience Partnership, un proyecto que busca identificar las debilidades locales de carbono neutralidad y de resiliencia en Buenos Aires, Guadalajara (México) y Campinas (Brasil), y en dos ciudades observadoras, Santiago de Chile, y Porto Alegre, con el objetivo de evaluar desafíos adicionales y replicar el modelo con cofinanciamiento.

Según pudo saber Ámbito, el proyecto seleccionará empresas locales y del Reino Unido para abordar estos desafíos, mediante el establecimiento de asociaciones equitativas y la creación de un acelerador colaborativo. “El objetivo es sentar las bases para permitir el desarrollo conjunto y la prueba de las soluciones en un entorno del mundo real”, destacaron.

Nicola Yates, CEO de Connected Places Catapult, recordó que la red de centros de tecnología e innovación opera con líderes en el mundo y que “en cada mercado realizamos proyectos, buscamos un acercamiento con las agencias estatales de innovación, y a los mismos municipios, con quienes busca identificar las problemáticas que después solucionarán a través de alianzas público-privadas”.

El proyecto

Connected Places Catapult es un acelerador de innovación del Reino Unido para ciudades, transporte y lugares. Su trabajo aporta “innovación como servicio” imparcial para organismos públicos, empresas y proveedores de infraestructura, y conecta empresas y líderes del sector público con investigaciones de vanguardia para impulsar la innovación y hacer crecer nuevos mercados.

Este proyecto no es el primero que se implementa en la región. En 2021 se asoció con Innovate UK y The Foreign, Commonwealth & Development Office en Colombia y Chile, con el objetivo de identificar desafíos locales en la agenda Net Zero y aumentar el conocimiento sobre las oportunidades de trabajar en la Alianza del Pacífico y otras ciudades de América Latina. “Dichos proyectos son de gran importancia en la región, para acelerar el desarrollo de ciudades inteligentes e innovaciones de transporte con un enfoque en la descarbonización. Lo anterior, considerando que las ciudades latinoamericanas figuran entre las más congestionadas, contaminadas y desiguales del mundo”, sostuvo Nicola Yates.