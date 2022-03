Economía cubrió el pedido de fondos para Energía y se garantiza la provisión de gas y electricidad

El funcionario había solicitado al inicio de la semana por carta al presidente Alberto Fernández, que el ministro de Economía, Martín Guzmán, libere el dinero destinado a su área. "En el ejercicio de mis funciones como Secretario de Energía, consciente de las necesidades que se deben afrontar durante el corriente mes para mantener los servicios básicos imprescindibles y actividades críticas vinculadas a mi área, es que por la presente rechazo el recorte impuesto por los Techos de Caja, advirtiendo sobre las consecuencias desastrosas para el país que ello implica", sostuvo Martínez en la misiva oficial, que también fue enviada al jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur.

Martínez advirtió en un principio que el Ministerio de Economía -de quien depende la Secretaría- redujo considerablemente el presupuesto de su área y, en consecuencia, que no había recursos suficientes para pagar la energía necesaria para marzo. Según el secretario de Energía, Martín Guzmán había aplicado al presupuesto mensual lo que se conoce como Techo de Caja y en lugar de girar en marzo $309.802 millones, como se había solicitado, le envió $66.015 millones, apenas el 21% de lo pedido. En ese marco, Martínez aseguró que el presupuesto con que contaba en ese momento su Secretaría no alcanza, "dado que no responden a los requerimientos básicos del área y cuya implementación acarreará consecuencias inmediatas dañosas para el país".

"Considérese que los $66.015 millones del techo mencionado, no alcanzaría siquiera para cubrir el pago del gas que importamos desde Bolivia, el Barco Metanero de GNL que adquirió IEASA para cubrir la falta de gas que produce temporalmente una parada técnica de una planta de tratamiento planificada, y los 17 barcos de gasoil que contrato CAMMESA para abastecer las centrales térmicas y sus depósitos que se encuentran en niveles mínimos, naves todas que ingresaran a puerto durante marzo; dejando absolutamente desfinanciado todo el resto las obligaciones de la Secretaría de Energía", puntualizó Darío Martínez.

gasoducto vaca muerta.jpg

Y en ese marco advirtió que, sin fondos, se demoraría más el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una "obra que fue anunciada públicamente por el Gobierno Nacional como la solución adecuada y necesaria para incrementar la producción doméstica de gas natural a partir de Vaca Muerta, lo cual ha sido reiterado como hito fundamental en el ámbito de la CERA Week en Houston". Para este mes se prevían desembolsos por $58.000 millones para el gasoducto.

Fuentes oficiales consultadas por este medio hablaron de que esa situación podría desembocar en la ruptura de la cadena de pagos y provisión de energía eléctrica a las provincias del Norte del país, agravada por el contexto internacional tras el conflicto Rusia-Ucrania.

Asimismo, sin el dinero tampoco se podría transferir los fondos a la Anses, para atender el Programa Hogar que morigera el costo del Gas envasado a los sectores de menores recursos, ni se podría transferir el dinero destinado a mantener la Tarifa Social de gas natural.

Pero además alertaron que sin los fondos se iba a producir un "quebranto del sistema" en las semanas previas al inicio de la temporada invernal. En la carta, que está fechada el martes 15 de marzo pasado, Martínez alertó que la escasez de presupuesto impediría pagar los cargamentos de GNL y de gasoil, que fueron contratados para que arriben durante marzo al país y que se deben atender en dólares, en forma anticipada.

Buque regasificador Expedient GNL Excelerate Energy.jpg Excelerate Energy

También aseguró que sobrevendría una posible crisis energética por falta de combustibles para alimentar las centrales térmicas del país y no se podrá realizar el pago en dólares que demanda la provisión de gas boliviano.

Las fuentes agregaron que además, otra consecuencia podría ser la falta de combustibles en las estaciones de servicio, ya que también se debe importar crudo para refinar en el país.

Los fondos para Energía están garantizados

Sin embargo, poco después que el pedido por carta se hizo público, el mismo el secretario Martínez confirmó que ya trabaja con el Ministerio de Economía para destrabar los fondos. “Hay un ida y vuelta permanente administrativo con Hacienda y Economía, en materia de requerimiento de fondos y programaciones y reprogramaciones de los techos mensuales, así como de los pagos a efectuar, ejercicio habitual de todas las reparticiones del Estado Nacional, que se van ajustando en la medida de la disponibilidad general de fondos de la Tesorería, y es habitual que los techos se eleven o modifiquen en función de las notas de cada repartición, como ocurrió en este caso”, afirmó.

El secretario informó que junto al Ministro de Economía "estamos analizando con detenimiento y preocupación la situación internacional en materia de precios de la energía, así como los mecanismos para que esa situación tenga el menor impacto posible en nuestro país”, dijo.

Martín Guzman Darío Martínez.jpg

Martínez afirmó en diálogo con C5N que “la crisis derivada de la guerra en Ucrania, que todos queremos que termine de inmediato, tiene impacto global de una magnitud imprevisible, uno de ellos, elevando el precio de los commodities energéticos a valores desconocidos.”

El funcionario sostuvo que la producción de gas nacional producto del Plan Gas.Ar, sumado a los habituales complementos de GNL como respaldo habitual del sistema, y de gasoil para reponer los stocks de la centrales térmicas, garantizan el "normal abastecimiento de la Energía del país".

“A esto debemos sumar la valiente y determinada decisión del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de haber implementado el Plan Gas.AR y de construir el Gasoducto Néstor Kirchner y todas sus obras complementarias, para ampliar la red de transporte de Gas, y mejorar significativamente de esta manera, la posibilidad de nuestro país de defendernos de estas crisis globales”, amplió Martínez.