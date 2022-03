Eficiencia energética: el desafío por delante de la industria de la construcción

La eficiencia energética es uno de los ejes principales dentro la planificación urbana y el cambio climático, que toma cada vez más relevancia en diferentes aspectos de la vida cotidiana y está en agenda de entidades públicas y privadas que ven la necesidad de aplicar nuevas estrategias para lograr reducir el consumo de energías no renovables y potenciar prácticas más amigables con el medioambiente. En este sentido, por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas incorpora dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ejes como “Salud y bienestar” (3), “energía asequible y no contaminante” (7), “ciudades y comunidades sostenibles” (11), “Producción y consumo responsable” (12) que refieren más específicamente al impacto de las urbanizaciones en el mundo y la construcción.

Según la ONU en su declaración de ODS, las áreas metropolitanas contribuyen aproximadamente al 60% del PIB global, aunque también generan cerca del 70% de las emisiones de carbono mundiales y la energía resulta fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente. El sector de la construcción no queda exento de esta responsabilidad y debe afrontar el reto de mejorar la calidad de vida de las ciudades, sin perjudicar el medioambiente, o minimizando su impacto. Uno de los puntos centrales hacia una construcción más sustentable es la elección de materiales adecuados que permitan una óptima aislación termoacústica y una reducción exponencial del consumo de energía de fuentes no renovables.

Los perfiles de PVC garantizan una baja conductividad térmica, su diseño multicámara, el sistema de cierre perimetral y el uso de doble vidriado hermético – todas, partes de la ventana- pueden lograr en su conjunto una disminución de más del 50% de las pérdidas de energía producidas a través de las aberturas, logrando reducir el consumo de energías no renovables para climatizar (y calefaccionar) los ambientes del hogar. A su vez preserva la calidad del aire interior de los espacios ya que es un material estable, seguro, inerte y de larga vida útil, pudiendo alcanzar los 100 años de utilidad.

Eficiencia energética 2.jpg

“Hoy existen sistemas constructivos más amigables que consumen menos recursos no renovables, y también materiales que colaboran para que estos desarrollos sean más eficientes, como lo son los perfiles de PVC para aberturas que actualmente fabricamos en el país, para Argentina y el mundo, que además de ser sustentables, ya forman parte de la construcción del futuro”, asegura Fernando Martínez, presidente de Tecnoperfiles.

La empresa, bajo la iniciativa de apoyar las construcciones sostenibles y aumentar la conciencia acerca del cambio climático y las preocupaciones ambientales, también es miembro de "Argentina Green Building Council", que bajo la licencia del World Green Building Council, actúa como una red de soporte para la implementación de Iniciativas sustentables tanto en el ámbito local como global. De esta manera fomenta el desarrollo sostenible y el diseño ambiental, apoyando iniciativas que promueven la integración de tecnologías sustentables dentro de la industria de la construcción y cumple con guías y pautas de referencia para construcciones sostenibles, basadas en el sistema LEED (Líder en Eficiencia Energética y Diseño sostenible), que estimulan el desarrollo de edificaciones, con criterios de diseño sostenible y de alta eficiencia energética.

La toma de conciencia ambiental es sin dudas parte fundamental para el sector de la construcción, desde TECNOPERFILES se trabaja en este sentido, se invierte y apuesta al crecimiento del PVC en la industria de la construcción en Argentina y la región en pos del ahorro de energía y el uso racional de los recursos.