Magariños: "Hay que continuar trabajando en el marco regulatorio"

El gerente general de la CADE mencionó “aspectos importantes” para alcanzar el máximo potencial en Vaca Muerta: “Creo que hay que continuar trabajando en el marco regulatorio, para que sea competitivo y provea las herramientas que le permita a las empresas planear las inversiones”.

Luego del desplome ocasionado por la pandemia, el precio internacional de referencia para el petróleo ronda los 45 dólares. Ese valor, sostuvo Magariños, “es un desafío para la industria argentina”, que debería “ir generando las adaptaciones tecnológicas para volverse más competitiva”. “La industria puede trabajar y adaptarse, para competir. Es muy importante en un contexto como el actual, donde atravesamos la transición energética”, remarcó el directivo de la CADE. Justamente, en relación a la transición energética, destacó el rol que tendrá el gas: “Juega un papel crítico. Es el hidrocarburo más limpio y trabajar en eso, es sumamente importante”.

Finalmente, Magariños se refirió a la continuidad del barril criollo: “Las condiciones del mercado que le dieron origen a ese debate, ya no están más. Mi opinión personal es que como están las condiciones, no parece necesario volver a instrumentos de esa naturaleza. La cámara tiene la vocación de generar reglas de juego que nos pongan en igualdad con el resto del mundo. En una situación de emergencia puede ser necesario. Pero eso no nos lleva a la conclusión de utilizarlo cada vez que el precio se mueve un poco. Apostamos que como estrategia de mediano y largo plazo, los precios estén en línea con lo que pasa en todo el mundo”.