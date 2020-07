Nuevo Plan Gas, un programa que avanza pero con dudas en las empresas

Según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito, el precio de incentivo será de u$s3,4 por MMBTU y se mantendrá los cuatro años que dura el acuerdo. Se estima que hoy la demanda cobre unos u$s2,45. El resto, lo afrontará el Estado. Las empresas deberán cumplir metas de producción y compromisos de entrega. Las subastas de Cammesa se dividirán en 50 MMm3 por la Cuenca Neuquina (Vaca Muerta) y 20 MMm3 por la Austral para distribuidoras (usuarios residenciales, comerciales y pymes) y a usinas eléctricas. No se permitirán las compensaciones entre cuencas y habrá fuertes sanciones para los que no cumplan la provisión, principalmente en las temporadas de alto consumo. “Se obligaría a los incumplidores a costear la compra del combustible necesario para sostener el abastecimiento requerido”, explicaron las fuentes consultadas por este medio. Además, el plan prevé un castigo vía precios para los que no inyecten el gas suficiente hasta perder todo el subsidio.

A partir de 2021, el precio se ajustará en los inviernos y los veranos, cuando crece la demanda interna. No se descarta que las productoras usufructúen un remanente exportable de 8 MMm3. Al momento de subastar, los productores deberán tener en cuenta la Resolución 46, que otorgó beneficios al sector durante el gobierno de Mauricio Macri, o podrán dejarla de lado si presentan una DDJJ de renunciamiento a futuros juicios. La norma de Cambiemos sigue en pie y convivirá con el nuevo plan de estímulo en el corto plazo.

Roberto Carnicer, director del Área de Energía, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, aseguró que se necesita desacoplar el precio de gas doméstico del precio en boca de pozo. “La gente podrá pagar lo que pueda, pero no es lo normal. El resto lo cubrirá el Estado. La palabra incentivo tiene connotación productiva, la palabra subsidio no trae ningún beneficio, más allá que ayudar a los que están en la pobreza. Esto sería un incentivo para que el precio del hidrocarburo sea lo suficientemente adecuado para seguir desarrollando recursos y potenciar al sector”.

En ese marco, Carnicer destacó la intención del Gobierno de incluir a la Resolución 46 en la propuesta. Esa medida aplicó un precio incentivo decreciente de u$s7,5 en 2018, que finalizará en diciembre de 2021 a u$s6. “Que te paguen lo que te deben siempre es bueno, necesario e imprescindible. Es una señal de seguridad jurídica. Pero debe haber un cúmulo de medidas aplicables en medio de una crisis. No solo hay que solucionar la coyuntura, sino planificar el futuro”, afirmó el académico.

Las compañías YPF, PAE y Tecpetrol, entre otras, ya están al tanto de la propuesta. Funcionarios designados por Matías Kulfas les contaron los detalles por videoconferencia. Directivos de las operadoras admitieron que se necesita un programa de estímulo que de previsibilidad al negocio del gas. Sin embargo, también plantearon algunas dudas.

La cuenca Austral incluye la actividad offshore, que según el nuevo plan tendrá un plazo de siete años, aunque el costo de operación es mucho más elevado que la perforación continental. ¿Quién se hace cargo de la diferencia si el precio tope en la subasta es el mismo? Tampoco se diferencia la producción convencional y no convencional. Otro punto a evaluar son las “trabas” a la importación de equipos e insumos para la producción, y el cepo cambiario, que perjudica la adquisición de bienes en dólares y frena las inversiones.

El ministro Kulfas explicó que con el nuevo plan se busca “encontrar un mecanismo para contractualizar a largo plazo la demanda de gas a los productores a un precio razonable y que pueda garantizar la rentabilidad del sector como el desarrollo de inversiones”.

El interventor del Enargas, Federico Bernal, prometió a las distribuidoras de gas natural otro aporte del Estado. “Vamos a reiniciar obras que están detenidas e iniciar otras que son esenciales. Vamos a cumplir con la competencia legalmente asignada al Enargas a los efectos de extender el servicio público a todos los argentinos y las argentinas que tengan acceso técnicamente posible”, señaló.

En este marco, el IAE Mosconi planteó limitar las posiciones dominantes y buscar un nivel de precios acordes a un país productor, o sea, referirse en el import parity. Al mismo tiempo, propuso incluir a Bolivia en las subastas de gas, para generar competitividad entre los oferentes. En el Gobierno lo descartaron de plano.