Renovables: desafíos y oportunidades en un contexto complejo

La eólica representa cerca del 70% de las energías renovables. René Vaca Guzmán es el presidente de la Cámara de Eólica Argentina y el director de la empresa PCR (Petroquímica Comodoro Rivadavia) y brindó un análisis de lo que ocurre actualmente en el sector: “El crecimiento de la energía eólica, de cara al futuro, lo veo difícil. Por dos temas en particular: el primero, es por el financiamiento. Si uno tiene que poner por 100 Megas, necesita invertir cerca de u$s 180 millones para venderle a CAMMESA, por ejemplo, o a privados. Hace unas semanas era imposible acceder a financiamiento. A partir de la medida del BCRA de la semana pasada, la posibilidad es cero. No va a haber financiamiento en el sector, porque Argentina no tiene financiamiento”, señaló a Ámbito Vaca Guzmán, quien detalló: “El otro tema, que diría que es secundario, es que no hay capacidad de transporte de la energía. Porque hay algunas empresas que se presentaron en licitaciones del Renovar y que por algún motivo no pudieron desarrollar los parques. Pero al haber ganado esas empresas, el cupo de transporte de línea queda captado para esas empresas y todavía no está liberado. Es una decisión que el gobierno todavía no ha tomado”.