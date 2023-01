Envíos automáticos: alza real del 6,3% en 2022

“Aun así, se da el cuarto mes consecutivo de subas reales y la decimosegunda en los últimos trece meses”, destaca la consultora que dirige Alejandro Pegoraro.

El estudio subraya también que se trata “del mejor diciembre de, por lo menos, los últimos cinco años”, ya que los envíos crecieron, en moneda constante, 6,9% contra 2020; 27% vs. 2019; 24,6% vs. 2018 y 16,7% vs. 2017.

En lo que respecta al balance anual, en tanto, se evidenció un incremento real del 6,3%. Los envíos totales del 2022 no sólo fueron superiores a 2021 en términos reales, sino que también superaron a los de años previos: 13,9% por encima de 2020; 9,1% vs. 2019; 7,5% contra 2018 y 15,1% frente a 2017.