Envíos automáticos a provincias: mejor octubre desde 2017

“Sin embargo, aún con eso en consideración, se trata igualmente del mejor octubre de 2017 a la fecha: contra igual mes de 2020 los envíos crecen 4,8% real; +19,7% vs. 2019; +12,5% vs. 2018 y +15,7% vs. 2017”, precisó.

La consultora que dirige Alejandro Pegoraro resaltó además que los envíos por coparticipación federal de impuestos (incluyendo los fondos de Financiamiento Educativo Ley 26.075) alcanzaron los $614.425,6 millones y explicaron el 91% del total de los envíos a las jurisdicciones.

“Exhiben una expansión interanual del 116,2% nominal y del 14,8% real al descontar la inflación del período, una de las más significas de los últimos tiempos”, afirmó.

Dentro de la coparticipación, en tanto, los envíos por lo recaudado por el impuesto a las Ganancias “mostraron una gran performance”, al crecer 21,4% interanual en términos reales y acelerar así de manera importante respecto al mes previo.

El IVA, por su parte, también tuvo una suba muy considerable, con un doble dígito de suba real (+11,0%). Otros componentes de la coparticipación tuvieron, en cambio, desempeños negativos: los “Impuestos internos” cayeron 6,4% real interanual, mientras que “Otros coparticipados” lo hicieron en -14,1% real interanual.

Así, el período acumulado enero-octubre de 2022 cerró con números positivos: las transferencias a las 24 jurisdicciones totalizaron $5.079.340 millones, con una expansión interanual del 6,8% real. En valores constantes se ubicaron también por encima de igual período de 2020 (+15,8%), de 2019 (+6,7%), 2018 (+4,8%) y 2017 (+15,1%).