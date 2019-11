Es falso que el hermano de Evo Morales haya sido escrachado en un vuelo de Buenos Aires a Miami

“Espero que lo deporten a Cuba o a Venezuela para que vea lo lindo del socialismo...maldito...mal pario” (sic), comenta una mujer. “Porq (sic) EEUU no les quita la visa ??? A estos maleantes Anti imperialistas como se autodenominan ellos”, escribe un hombre. Sin embargo, varios usuarios señalan que en el video no aparece el hermano de Morales, sino el ex funcionario argentino Carlos Zannini.

En realidad el video es de 2016 y el protagonista es el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia entre 2003 y 2015, quien fue agredido en abril de ese año en un avión de American Airlines con destino a Miami, como puede verse en otros videos publicados en su momento en Twitter y en la cobertura que hicieron del hecho distintos medios.

Zannini, ex funcionario del kirchnerismo, sufrió varias agresiones hacia el final del gobierno de la expresidenta de la Nación Cristina Fernández Kirchner (2007-2015), hoy vicepresidenta electa por el Frente de Todos.

En conclusión, el video que se hizo viral no muestra al hermano de Evo Morales a bordo de un avión con destino a Miami sino a Carlos Zannini, ex funcionario argentino, y no fue registrado en los últimos días sino en 2016 cuando viajaba a Miami.

Autora: Nadia Nasanovsky

Edición 1: Elodie Martínez

Edición 2: Matías Di Santi

Edición 3: Laura Zommer