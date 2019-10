Es falso que Manzur haya ordenado cortar la luz durante un acto de Macri en Tucumán

También hay publicados otros tuits virales más referidos a la supuesta intencionalidad de la interrupción del suministro eléctrico en la plaza principal de San Miguel de Tucumán durante esa actividad de Juntos por el Cambio (ver acá). En ambos tuits está el mismo video del momento del corte filmado desde un drone.

La desinformación también tuvo su correlato en Facebook, con un posteo compartido más de 5.400 veces, en el que se publica el video del festejo de los seguidores de Juntos por el Cambio con la siguiente afirmación: “Les cortaron la luz de la plaza (y la gente encendió las linternas de sus celulares)”. Hay varios posteos similares en Facebook.

Por qué el tuit es falso

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán es la responsable del alumbrado público en las calles de la ciudad y, por ende, de la iluminación en la Plaza Independencia, que es su principal espacio verde y donde se realizan la mayoría de las marchas, movilizaciones, protestas y actos electorales, como el que encabezó el lunes último el presidente Macri, que compite por su reelección, junto con el diputado nacional radical José Cano y otros dirigentes, como Domingo Amaya, primer candidato a diputado nacional por Tucumán de la lista de Juntos por el Cambio.

El intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, es un aliado de la Casa Rosada: su agrupación, el Partido de la Justicia Social, integra en Tucumán el Acuerdo del Bicentenario, que es la versión provincial de Juntos por el Cambio (antes, Cambiemos).

Juan Pablo Durán, subsecretario de Comunicación del municipio, explicó a Reverso que el corte de electricidad durante el acto se produjo porque “saltó la llave térmica de una línea de la plaza que daba la calle 24 de Septiembre”. “No es la primera vez que sucede [un corte de luz] durante una concentración grande de gente. Esto suele ocurrir de manera no intencional producto de la sobrecarga de la línea. Personal técnico de la Municipalidad levantó la llave cuando advirtió el desperfecto. El corte duró como máximo 15 minutos”, dijo el colaborador de Alfaro.

Este medio también se comunicó con la compañía encargada del suministro eléctrico en esa provincia, EDET (Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán), donde indicaron que “no fue un corte programado” y que “por su brevedad no se registraron reclamos” de usuarios al call center.

Cómo fue el corte

Martín Dzienczarski, periodista del diario La Gaceta que cubrió la concentración, dijo a Reverso que “las luces se apagaron y la gente comenzó a aplaudir y a echarle la culpa a Manzur” por ese corte. Y que a los pocos minutos “se restableció el servicio” en la zona.

El diputado Cano, jefe de campaña en Tucumán y coordinador del acto del lunes último, dijo a Reverso: “En ningún momento nos faltó electricidad en el escenario ni tuvimos problemas con los equipos. Yo estaba allí y no observé cortes de luz en la Plaza Independencia, pero sí me llegaron versiones”. Este medio consultó a otros dirigentes que estaban en el escenario, montado en la esquina de las calles 24 de Septiembre y Congreso, quienes señalaron que desde allí no se percibió el apagón de las farolas de la plaza debido a la intensidad de las luces de la misma Catedral y de los negocios de la zona, que permanecieron encendidas.

Qué dice el Gobierno provincial

Valeria Zapesochny, secretaria de Comunicación Pública del Gobierno de Tucumán, aseguró a Reverso que la afirmación del tuit “es falsa”. “El Gobierno de Tucumán no tiene acceso al alumbrado público de la capital y, en particular, al de la Plaza Independencia. Ese servicio depende de la Municipalidad y es prestado por la empresa EDET. Ellos serían los responsables de cualquier incidente, en el caso de que lo hubiera”, dijo la colaboradora del gobernador Manzur.