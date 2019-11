Es la confianza... estúpido

Esta extraña forma de parafrasear la genial manifestación del líder mundial Bill Clinton sintetiza el meollo del “problema argento”. Nada bueno sucede si no media “confianza”, desde la consideración de una simple transacción comercial hasta los más refinados vínculos sociales. Dicho esto, que no asoma controversial, nos queda preguntarnos en forma individual o colectiva si estimamos que nos abriga un país que nos resulta “confiable”. La sola existencia de un caudal de “activos externos” en manos de argentinos que supera, según diversas estimaciones, los u$s350 mil millones, o dicho de otro modo 350 bn (billions) de esa moneda. En el mismo sentido, la evidencia del insignificante tamaño del sector financiero, en el orden del 11% del PBI, cuando el promedio de nuestros pares regionales supera el 40% de su producto bruto. Ni hablar de la mínima monetización. Si admitiéramos, no exentos de tristeza, que la Argentina como país receptor de inversiones y ahorro tanto interno como externo ha perdido relevancia mundial y regional, todo confluye a poder sincerarnos con nuestra limitada realidad que es la falta de confianza. Hablamos de confianza en términos generales, pero también en lo particular, desde las instituciones más básicas del ordenamiento social, como la Justicia y el Poder Legislativo que validan la continua ruptura de contratos y la desintegración de los acuerdos entre partes, hasta la falta de respuesta, o bien tardía, ante discrepancias entre partes contratantes desde la prestación de los servicios públicos hasta los servicios financieros, donde el Ejecutivo de turno da rienda suelta, sólo limitando su accionar a los confines de su frondosa imaginación. Sería interminable una lista de aberraciones jurídicas y contractuales habidas en la Argentina de los últimos treinta años. Sólo destacaré algunas: planes como el Bonex, la pesificación asimétrica, cepos a la compra de divisas, intervención en contratos de alquiler, reprogramaciones compulsivas, reperfilamientos y cien más.