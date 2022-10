“Es necesario un programa de estabilización macro que vaya tranquilizando expectativas”

D. Funes de Rioja

El Gobierno confirmó que encara un “plan de estabilización” para bajar el componente inercial de la inflación. En esa línea, apunta a alcanzar un amplio acuerdo de precios y salarios que pueda moderar los aumentos en la canasta básica en los próximos meses. En este contexto, el rol de los fabricantes de alimentos y bebidas aparece central. Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina y de la coordinadora que agrupa a las empresas alimenticias, dialogó con Ámbito y mostró predisposición para encarar un proceso de ese tipo.

“Podemos pensar en este tipo de medidas en el marco de un plan de estabilización”, dijo el dirigente empresarial. Aunque remarcó que “las expectativas no se van a encauzar solo con restricciones a los aumentos de precios” y que “hay que volver a los superávit gemelos, comercial y fiscal”. Periodista: ¿Les preocupa el nuevo salto que evidenció la inflación desde julio?Daniel Funes de Rioja: Este tema inflacionario no es bueno ni para el consumo ni para la producción. No es bueno para nadie. Por eso la estabilización macroeconómica es un objetivo compartido con el Gobierno. Aunque no hay que equivocarse con los medios.P.:¿A qué se refiere con no equivocarse con los medios?D.F.R.: No es simplemente pisar los precios, porque no se pueden pisar los costos. El diálogo que está habiendo entre la Secretaría de Comercio y las empresas es el camino para ir tratando de aflojar un poco las tensiones hasta que se encuentre el camino de la estabilidad que es imprescindible para Argentina.P.: ¿Ya hay diálogo para el acuerdo de precios y salarios?D.F.R.: Tengo que aclarar que no es con la Cámara. Las conversaciones son entre empresas líderes y el Gobierno. Son empresa por empresa. Pero hay que hacer énfasis en que la inflación no es un tema que se pueda arreglar de la noche a la mañana. Incluso en las experiencias más exitosas esto llevó tiempo.P.:¿Cree que hay también un componente inercial?D.F.R.: Esto viene de muchos años, de circuitos en donde hemos salido de los problemas inflacionarios para volver a caer en ellos a fines de los 80 con hiperinflación. Hay que volver a los superávit gemelos: comercial y fiscal. Hay que administrar el gasto público, poner énfasis en la generación de empleo privado y de los medios para generar empleo privado, no solo los costos laborales, sino las cuestiones legales que generan la litigiosidad. Es necesario un programa de estabilización macroeconómica que vaya tranquilizando las expectativas. Pero las expectativas no se miden solamente por forzar restricciones en los incrementos de precios.P.: ¿Pero cree que un acuerdo de precios y salarios puede colaborar con esas expectativas?D.F.R.: Soy acuerdista y dialoguista. Es muy importante que el contexto macroeconómico esté dirigido a eso, un acuerdo que no tiene un contexto se agota fácilmente. Esa búsqueda tiene que tener como piedra fundamental un acuerdo de tipo político que se exprese a través del presupuesto y otras leyes. En el marco de un programa de estabilización se pueden ir pensando esas medidas, pero las de fondo pasan por la estabilización macroeconómica con superávit gemelos.P.: ¿Massa apunta a eso?D.F.R: Yo creo que está apuntando a eso, lo importante es que las fuerzas políticas con representación en el Congreso desde la discusión del Presupuesto también lo tengan en cuenta. Hay un escenario de oportunidad para Argentina. Hablo en el campo minero, energético, alimenticio, de servicios tecnológicos, turismo. Todo eso no se puede dar improvisadamente y no puede haber meramente una contestación a la crisis, sino una vocación de estabilización del país.P.: Días atrás el viceministro dijo que los márgenes de las empresas están altos y que hay que volver a los márgenes que había cuatro o cinco años atrás. ¿Usted está de acuerdo?D.F.R.: Hay que mirar caso por caso, hay que ver si los márgenes vienen de las ventas en Argentina o de mercados externos. Esto merece un análisis detallado, caso por caso, no se puede hacer una generalización. Esa afirmación está sujeta a verificación de acuerdo a casos concretos.Entrevista de Andrés Lerner