Escándalo en España por insultosmachistas

Entonces, en un movimiento perfectamente sincronizado, se abren las persianas de las ventanas de los otros dormitorios, por los que decenas de estudiantes se unen bramando. El video fue filmado desde la residencia de estudiantes femenina a la que iban dirigidos los mensajes, el Colegio Mayor Santa Mónica.

Desde su publicación la noche del miércoles, levantó una polvareda. De “inexplicable, injustificable, repugnante”, lo calificó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Educación sexual es lo que necesitan los estudiantes de este Colegio Mayor. Basta de machismo”, dijo por su parte la ministra de Igualdad, Irene Montero. La dirección del Colegio Mayor Elías Ahuja se apresuró a condenar estas “expresiones inaceptables”, y a pedir “disculpas públicas” al colegio mayor femenino.

Asimismo, el joven que comenzó la acción y un grupo que lo acompañaba fueron expulsados. “Ya no está en el colegio”, confirmó a los medios españoles el director del establecimiento, Antonio García Artiga, refiriéndose a quien comenzó el repudiable acto. “Oímos los gritos y el vigilante y yo mismo salimos a pararlo, pero la grabación es esa. No nos dio tiempo a llegar, pero no lo íbamos a permitir”, aseveró García Artiga.

Agencia AFP