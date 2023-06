Escrutinio definitivo confirma victoria de Chahla en la capital de Tucumán

Las elecciones se realizaron el pasado 11 de junio y recién diez días más tarde se confirmó lo que señalaban las planillas de los fiscales en el centro de cómputos del peronismo de la capital. Como no se trataba de cifras oficiales, Alfaro y Ávila hicieron silencio desde entonces, no admitieron la derrota y se espera que en las próximas horas saluden a la intendenta electa, que le puso un freno a JxC y resistió la lluvia de dirigentes nacionales que estuvieron en Tucumán dos semanas antes de los comicios. Entre ellos, estuvo el expresidente Mauricio Macri; el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y hasta el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Igual, no puso ser. Por ahora, confirmaron a Ámbito, lo que más le preocupa a Chahla es encontrar los nombres para su futuro gabinete y se especula con que algunos surgirían de entre hombres y mujeres que aún tienen funciones en el gabinete del gobernador Juan Manzur.