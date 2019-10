Escrutinio provisorio sin demoras

El Gobierno aprovechó mejores performances –inclusive en provincias como Mendoza o Entre Ríos- para ser ingresadas al sistema al momento en que el ministro del Interior Rogelio Frigerio anunció, minutos antes de las 21, que se llevaba una ventaja del 57% con respecto a lo escrutado en 2015 a esa misma hora. Quedó relegada en un principio sectores relevantes de territorio bonaerense como la primera, tercera y quinta sección electoral, siendo la más retrasada la octava. Esos frentes explican que los porcentajes de diferencia se fueran estirando pese a que a las 22, una hora más tarde, superase lo escrutado el 87% del total. Smartmatic, la empresa ganadora de la licitación, siguió bajo cuestionamiento por no haber entregado nunca el código fuente de su programación para la fiscalización, una mora que la Cámara Nacional Electoral destacó en pronunciamientos pero que no incidieron para que hubiese consecuencias mayores. Entre las mejoras para que no cayera el sistema de visualización para fiscales en el centro de cómputos se decidió un “refresh” cada 5 minutos, algo que, en teoría había hecho colapsar en las PASO parte de la interfaz.