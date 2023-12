España: detectaron 2.056 víctimas de abuso de la Iglesia

Madrid-Una investigación encargada por la Iglesia católica española sobre abusos sexuales a menores por parte de miembros del clero y personal no clerical ha identificado hasta ahora 1.383 denuncias y 2.056 víctimas. La Iglesia española enfrenta un escándalo de abusos desde que en 2021 una investigación del diario El País destapara más de 1.200 presuntos casos. Se trata de una continuación en la fila de escándalos similares en los que se ha visto implicada la Iglesia católica en varios países, como Estados Unidos, Irlanda y Francia. Los resultados de la auditoría de la investigación en curso, realizada por el bufete de abogados Cremades, se incluyeron en un informe de más de 1.000 páginas que la Iglesia publicó ayer.

“Es importante tener en cuenta que otros episodios de abusos tuvieron lugar hace demasiado tiempo para que hayan podido salir a la luz o que, directamente, algunas víctimas no quieren contar su caso”. Más de uno de cada 200 españoles puede haber sufrido abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos, según una encuesta publicada por el defensor del Pueblo español este año. El defensor del Pueblo envió un informe al Parlamento en el que criticaba a la Iglesia por no cooperar más plenamente con la investigación y tratar de “minimizar el fenómeno”. La Iglesia católica española, que ha pedido disculpas, dijo que compensaría a las víctimas de abusos sexuales incluso en los casos que no han encontrado una conclusión porque el autor ha fallecido.