Aburre una superproducción china

Todos los lugares comunes de los thrillers conspirativos pueden encontrarse en esta gigantesca superproducción china que hace extrañar los tiempos en que directores como John Woo y Ringo Lam, y productores como Tsui Hark, hacían grandes películas policiales que influían en Hollywood a pesar de no contar con enormes presupuestos. Eso era en los años del cine de Hong Kong , que no tiene nada que ver con films como éste, que hasta logró un estreno simultáneo en Occidente con su lanzamiento chino. Un intento mejor de lograr una superproducción china destinada al publico internacional fue “La gran muralla”, claro que era un film que contaba con Zhang Yimou en la dirección y Mark Whalberg como protagonista. En cambio este “Complot internacional” está dirigido por una especialista en comedias que depende casi enteramente del director de segunda unidad y escenas de acción, que son muchas e impactantes, lo que apenas podría justificar la visión. El guión sobre un terremoto que podría estar provocado por una gran empresa de energía no se sostiene, y lo mismo pasa con las actuaciones.