Apple con Scorsese

“Killers of the Flower Moon” será la sexta película en la que Scorsese y DiCaprio trabajen juntos y la primera después de “El lobo de Wall Street”. “Killers of the Flower Moon” está basada en el libro de 2017 de David Grann que cuenta cómo una serie de asesinatos de ricos nativos americanos en Oklahoma de los primeros años 20 después del descubrimiento de pozos petroleros en su territorio llevó al nacimiento del FBI.