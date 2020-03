Berlinale premió a director encarcelado en Teherán

Berlín - Presidido por Jeremy Irons, el jurado internacional otorgó el sábado los Osos de Oro y Plata a ocho de los dieciocho films en competencia, en el tradicional Berlinale Palast de Potsdamer Platz, el centro geográfico del festival. El absorbente drama político iraní “There is No Evil” (“No hay mal”), de Mohammad Rasoulof, recibió el Oso de Oro al mejor film. En conflicto con las autoridades de su país, y con una condena a prisión en suspenso por un largometraje anterior, considerado subversivo, el cineasta no pudo acercarse al festival. Autor también del guión, Rasoulof engarzó, con profunda humanidad y vueltas de tuerca, cuatro historias muy diferentes pero conectadas por un tema común: el precio que paga quien trabaja de verdugo en el sistema carcelario de su país, ajusticiando criminales y también opositores políticos, mientras se cumple el servicio militar.